Çin və Rusiyadan ABŞ-a SƏRT MESAJ

Kremldə görüşən Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin Şimali Koreya böhranının həlli üçün hərəkətə keçmək qərarına gəliblər.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçıları Şimali Koreyanın raket proqramı və ABŞ ilə Cənubi Koreyanın keçirdiyi birgə hərbi təlimlərin eyni vaxtda dayandırılmalı olduğunu bildiriblər.

Liderlər həmçinin qeyd ediblər ki, ABŞ-ın Cənubi Koreyada qurduğu THAAD hava hücumundan müdafiə sistemləri fəaliyyətini dərhal dayandırmalıdır.

Ömər

