"Marseille" braziliyalı futbolçu Luiz Qustavonu transfer edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "provanslar"ın Tvitter səhifəsi məlumat yayıb. Müqavilənin müddəti və maliyyə tərəfləri açıqlanmır.

Ötən mövsüm 27 oyunda meydana çıxan Qustavo məhsuldar fəaliyyəti ilə fərqlənməyib. Onun "Volfsburq"la müqaviləsi 2018-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulmuşdu.

Milli.Az

