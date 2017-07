Türkiyə Almaniyaya nota verdi

Türkiyə Almaniyaya etiraz notası verib.

Metbuat.az bildirir ki, Türkiyənin Almaniyadakı səfirliyi sözügedən ölkənin Xarici işlər nazirliyinə nota göndərib.

Qeyd edək ki, buna iyulun 3-də "Siyasi Gözəllik Mərkəzi" adlanan təşkilatın üzvlərinin Berlində Almaniya Nazirlər Kabinetinin önündə açdığı, üzərində Rusiya lideri Vladimir Putin, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salmanın şəkilləri təsvir edilən və "avtomobil sahibi olmaq istəyirsənsə, diktaturanı öldür" yazılmış plakat səbəb olub.

