"Kırgın çiçekler" serialının aktrisası Gökçe Akyıldız ərə gedib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, serialda "Songül" obrazını canlandıran Akyıldız sevgilisi Mustafa Özyürtla ailə qurub.

Toyda Nil Keser, Hazar Motan, Arif Diren, Aleyna Solaker və Naz Çağla Irmak rəfiqələrini tək buraxmayıblar. Gəlin gecədə iki fərqli libasda qonaqların qarşısına çıxıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.