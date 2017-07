Ağvalideyn olmağın 5 bəlalı təsiri

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Muhəmməd ibni Sənan nəql edir: "Həzrət İmam Rza (ə) yazdığı məktubda mənə buyurmuşdu:

"Allah ağvalideyn olmağı və onlara itaətsizlik etməyi haram buyurmuşdur və onun sirri bir neçə şeydir:

1. Valideynə itaətsizlik edəndə, insan Allah Təalaya itaət tövfiqindən xaric olur.

2. Ağvalideyn olmaq səbəb olur ki, insan ata və anasına təzim etməsin. (Hörmət etməsin).

3. Valideynə itaətsizlik - insanı nemətə küfrdən çəkinməkdən saxlayar.

4. Ağvalideyn olmaq - nemətə şükrü məhv edər.

5. Ağvalideyn olmaq - nəslin qət olmasına səbəb olar. Bütün bunların səbəbi odur ki, övlad ata və anaya yaxşılıq etməyi tərk edər"". (Həvzəh)

Allah Təala bütün insanları bu bəladan qorusun, inşəallah.

