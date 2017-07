Müəllimlərin işə qəbulu qaydalarında dəyişiklik edilib - YENİLİK - VİDEO

Müddətsiz əmək müqaviləsi ilə işləyən müəllimlər də işə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilərlər.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, "Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları"nda qismən dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, müddətsiz əmək müqaviləsi ilə işləyən müəllimlər də könüllü şəkildə hazırki iş yerindən çıxmadan müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirak edə bilərlər.

Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətlə iş sektorunun müdiri Cəsarət Valehov deyir ki, imtahan verən müəllimlər öz istəklərindən asılı olaraq işlədikləri təhsil müəssisəsində də qala bilərlər, yeni seçdikləri məktəbə də gedə bilərlər. Bu cür qərarın verilməsinə səbəb müəllimlərin istədikləri yerdə dərs deməsini təmin etməkdir.

İmtahanda iştirak edən müəllimlər imtahan dövründə, eləcə də imtahandan sonra işdən azad edilməyəcəklər. Sektor müdiri bildirir ki, bu imtahanlar məcburi yox, könüllüdür.

Artıq müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron ərizələrin qeydiyyatına başlanılıb və proses iyulun 14-dək davam edəcək.

