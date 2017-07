Avtobusda yer üstündə dava: sərnişinlər bir-birinə yer verməlidirmi? - VİDEO

Əvvəllər kişilər ictimai nəqliyyatda qadınalara yer verməyəndə qınanırdılar. İndi qadınlar da bir -birinə yer verməyəndə aləm dəyir bir-birinə.

Bakıda sərnişin avtobusunda qadın özündən yaşlı başqa bir qadına yer vermədiyi üçün sərnişinlər tərəfindən qınanıb. O isə kiməsə yer verməyə məcbur olmadığını bildirir.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, ictimai nəqliyyatda yer üstündə belə mübahisələr tez tez düşür. Amma indiyə kimi heç kim tam qərar verə bilmir ki, kimsə kiməsə hansı şəraitdə yer verməlidir. Ümumiyyətlə, insanlar bir-birinə yer verməlidirmi?

Adətən belə mövzularda daha çox qınanan gənclər isə əksini söyləyir. Deyirlər ki, lazım olan yerdə, lazım olanda adama yer verirlər.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilər ki, ictimai nəqliyyatda kiminsə kiməsə yer verməsi hansısa qaydalarla tənzimlənmir. İctimai münasibətləri məhz cəmiyyətin dəyərləri müəyyənləşdirir.

Agentlik uşaqlar və böyüklər üçün ictimai nəqliyyatda davranış qaydaları haqda kitabça da hazırlayıb. Burda qeyd olunur ki, yaşlılara, əlillərə və uşaqlı qadınlara yer vermək etik davranışdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.