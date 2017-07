“Qarabağ”la müqavilə imzalayacaq Yakub Rzezniçak 13 il şərəfini qoruduğu “Legia”nı tərk edib.

O, azarkeşlər və komanda yoldaşları ilə vidalaşıb. Rzezniçak klubun televiziyasına açıqlaması zamanı göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Qeyd edək ki, 30 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin bu həftə Bakıya gələrək “Qarabağ”la 2 illik müqavilə bağlayacağı gözlənilir.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.