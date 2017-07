Nikotini bədəndən təmizləməyin yolları

Su: su bədəndəki nikotinin atılmasında çox əhəmiyyətli bir rol oynayır.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, əgər bədən susuz qalsa, hüceyrələrin yenilənməsi və nikotinin təsirlərinin azaldılması çətinləşir.

Kivi: kivi olduqca faydalı maddələri özündə ehtiva edir. Həmçinin nikotinin bədəndən xaric edilməsini təmin edir.

Kök suyu: nikotinin zərərli təsirlərinə qarşı kök suyu içə bilərsiniz.



Kök suyu, siqaretin erkəndən yaşlanmasına səbəb olan dərinin özünü yeniləməsini və nikotindən təmizlənməsini təmin edir.



Gicitkən: gicitkən bol miqdarda dəmir və dezinfeksiyaedici xüsusiyyət göstərən maddə daşıyır.



Gicitkən otu sayəsində bədəndə yığılan nikotindən xilas ola bilərsiniz.



Zəncəfil: Ağciyərlərin təmizlənməsinə imkan verir və siqaret çəkmək istəyini azaldır. Bədəndə olan nikotini təmizləyir.



Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.