Hacıqabul sakini ehtiyatsızlıq nəticəsində ölüb. APA-nın Mil-Muğan bürosunun xəbərinə görə, 1997-ci il təvəllüdlü Qasımov Tural Ramiz oğlu su nasosunu təmir edərkən elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölüb. Meyit ekspertiza üçün Şirvan şəhər morquna aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

