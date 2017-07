Xəstəni ziyarət etməyin savabları

İmam Baqir (ə) nəql edir: "Münacat edən zaman Həzrət Musa (ə) Allahdan soruşur: "Allahım! Xəstəni ziyarət edənin savabı nə qədərdir?".

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Allah Təala Musaya (ə) vəhy edir: "Mən belə bir insan üçün mələyi vəzifələndirərəm ki, onu qəbrində Qiyamət gününə qədər ziyarət edər".

Musa (ə) soruşur: "Allahım! Meyitə qüsl verənin əcri nə qədərdir?".

Allah buyurur: "Məni onu günahlarından pak edərəm və anasından doğulduğu gün kimi olar".

Musa (ə) deyir: "Allahım! Cənazəni müşayiət etməyin savabı nə qədərdir?".

Allah buyurur: Mən bir neçə mələyə əmr edərəm ki, onları bayraqlarla qəbirlərindən məhşərə qədər müşayiət etsinlər". (Həvzəh)

Musa (ə) yenə soruşur: "Allahım! O kəs ki, müsibət görənə ürək-dirək verər və başsağlığı verər, onun savabı nə qədədir?".

Allah buyurur: "Mən Qiyamət günü ki, Mənim kölgəmdən başqa kölgə olmaz, onu Öz kölgəmdə qərar verərəm"".

Milli.Az

