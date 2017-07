Çilinin sahillərində zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yeraltı təkanların maqnitudasi 5,9 bal gücündə olub.

Zəlzələ yerli vaxtla saat 16:05-də qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Konstituson şəhərindən 89 kilometr cənub-qərbdə, 10 kilometr dərinlikdə olub.

Dağıntılar və tələfat barədə hələ məlumat verilməyib.

Milli.Az

