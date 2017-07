Sabirabadda yanğın olub, 2 nəfər xəsarət alıb

Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndində yanğın hadisəsi baş verib.

Milli.Az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə vətəndaşlara məxsus həyətyanı ərazilərdə bir-birinə yaxın məsafələrdə tikilmiş tikililərdə qeydə alınıb.

Nəticədə tikililərin yanar konstruksiyaları və damlarına yığılmış 116 ton ot bağlamasının 63 tonu yanıb. Bir baş iri buynuzlu heyvan tələf olub, 32 iri buynuzlu və 50 baş xırda buynuzlu heyvan yanğınsöndürənlər tərəfindən xilas edilib.

Yanğın zamanı 2 nəfər müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Tikililərin, ot bağlamalarının qalan hissələri və yaxınlıqdakı evlər yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb.

Milli.Az

