Şimali Koreyanın yeni ballistika raketinin uçuş mənzili 8 min kilometrədək təşkil edir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu TASS agentliyinə Cənubi Koreyanın Qərargah Rəisləri Komitəsindəki mənbə deyib.

O qeyd edib: "Bizim hesablamalarımıza görə, 8 min km-dək uça bilən həmin raket bütün Alyaskanı, həmçinin Avropanın böyük bir hissəsini darmadağın edə bilər".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.