Britaniyada populyar TOWIE realiti-şousunun ulduzu Corcia Kusulu Meksikadakı Kankun kurortunda istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildjirir ki, 26 yaşlı model "Riviera Maya" otelini seçib.

O, oteldə çəkdirdiyi fotoları İnstagram-dakı profilində paylaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.