Gənc futbolçu Nutuko Radebe vəfat edib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı oyunçu ölkəsi CAR-da avtomobil qəzasının qurbanı olub.



Son olaraq Belçikanın "Eupen" klubunda çıxış etmiş Radebe müqaviləsi başa çatdığı üçün azad agent statusu daşıyırdı.



O, yeni klub axtarmaq üçün vətəninə yollanmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.