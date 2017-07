Türkiyənin şimal-qərbində naməlum şəxs məhkəmə binasında atəş açıb. Nəticədə bir polis zabiti ölüb.

Publika.az "Hurriyet"ə istinadən xəbər verir ki, cani, həmçinin vəkili yaralayaraq bir nəfəri girov götürüb.

İnsident Bursa əyalətinin Gömlik şəhərində baş verib. Sonradan silahlı şəxsin intihar etdiyi məlum olub. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili yardım maşınları cəlb olunub.

