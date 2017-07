"Beşiktaş" yay "transfer pəncərəsi"nin ən səs-küylü transferlərindən birini rəsmiləşdirib.

Daha öncə "Real"ın sabiq müdafiəçisi Pepenin İstanbul klubu ilə anlaşmağa yaxın olduğu barədə xəbər vermişdik. Metbuat.az-ın məlumatına görə, artıq transfer rəsmilik qazanıb.

İstanbula gələn portuqaliyalı futbolçu üçün "Vodafon Arena"da imza mərasimi keçiriləcək. Pepenin anlaşması iki il müddətinə nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.