Dünən Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iyulun 3-də doğum gününü qeyd edib. Publika.az xəbər verir ki, xanım Əliyevanı təbrik edənlər arasında "Neftçi"nin futbolçusu İqnasio Herrera da olub. Çilli yarımmüdafiəçi üzərində Leyla Əliyevanın adı yazılmış 11 nömrəli formanı ona hədiyyə edib.

Leyla Əliyeva öz növbəsində formanı geyinərək legioner futbolçu ilə şəkil çəkdirib. (sportarena.az)

