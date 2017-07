Gecə saat 00:30 radələrində Şimal-Qərb bölgəsində yerləşən Qax və Zaqatala rayonlarında zəlzələ olub.

"Report"un məlumatına görə, yerlatı təkanların gücü təqribən 4 bala qədər hiss olunub.

Əhali təşvişə düşərək evlərindən küçələrə çıxıb.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.