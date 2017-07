Astroloji proqnoz - 5 iyul

Bürclər, 5 iyul - 5 iyul tarixinə olan astroloji proqnozu təqdim edirik:

Qoç - diqqət mərkəzindəsiniz. Qarşı cinsin nümayəndələrini valeh edirsiniz. Romantik tanışlıq üçün ideal gündür.

Buğa - çox məhsuldar gündür, amma yorucudur. İrəliyə doğru hərəkət etmək istəyirsinizsə, tələsməyin, sakit olun, həmçinin əvvəlki işinizi yarımçıq qoymayın. İstənilən ziyafətdə özünüzü rahat hiss edəcəksiniz.

Əkizlər - kiminləsə tanış olmaq sizə problem deyil. Bu gün başlanan əhəmiyyət vermədiyiniz bir münasibət gələcəkdə ciddiləşə bilər.

Xərçəng - sakit, maraqlı, xoş gün olacaq. Özünüzü çətinə salmayın, adi qaydada işləyin, gərginlik axtarmayın. Vacib işlərinizi günün birinci yarısı bitirməyə çalışın. Axşam sizə gözəl bir görüş vəd edir.

Şir - maraqlı həmsöhbətlə ünsiyyət əhvalınızı xeyli yaxşılaşdıracaq. Romantik tanışlığa ümid etməyin, yaxşısı budur, diqqətinizi dost münasibətlərinə cəmləyəsiniz.

Qız - indi ən ağıllı iş əvvəlcədən təyin etdiyiniz plan üzrə hərəkət etməkdir. Kimsəyə sizi yolunuzdan çəkindirməyə imkan verməyin. İş yerinizi və peşənizi dəyişmək üçün də çox uğurlu gündür.

Tərəzi - cəsur planlar irəli sürün, amma onların yerinə yetirilməsinə tələsməyin, uyğun vaxtı gözləyin. Şəxsi həyatınızda dəyişiklik arzusundasınız, amma məsləhət deyil. Xüsusilə bu, evli Oxatanlara aiddir. Subaylar üçünsə yol açıqdır.

Əqrəb - özünüzün bütün yaxşı keyfiyyətlərinizi nümayiş etdirməyə imkanınız olacaq. Peşəkar mövqeyinizi möhkəmlədəcəksiniz. Təşəbbüskar olun.

Oxatan - daha cavan birisilə eşq macərası gözlənilir. Həyat təcrübəsi yaşlı Əqrəblərə özlərini cavan hiss edərək gələcəyə ümidlə baxmağa mane olmayacaq.

Oğlaq - gün xoş hadisələr və əyləncələrlə doludur. Xeyli maraqlı təkliflər gələcək, çəkinmədən qəbul etmək olar. Məhsuldar işbirliyi qura biləcəyiniz insanlarla tanış olacaqsınız. Uşaqların uğurları sevindirəcək

Dolça - qəti qərar qəbul etməzdən öncə yaxınlarınızla məsləhətləşin. Qəfil qonağınız gələ bilər. Bu gün əhvalınız yaxşı olduğuna görə həm özünüz, həm də qonaqlarınız sizdən razı qalacaqlar.

Balıqlar - vaxtınızı səmərəli keçirəcək, təşkilati işləri uğurla həll edəcək, tanışlarınız arasında yaranan xırda anlaşılmazlığı yoluna qoyacaqsınız. Çoxlu pul tələb edən, amma çox yaxşı ideyalarınız olacaq.

