Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Krım-Tatar Məclisinin rəhbəri, Ukrayna Ali Radasının deputatı Mustafa Cəmilovu qəbul edib.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə prezidentin saytında dərc edilmiş məlumatda bildirilir.

Məlumata görə, görüş Ankarada prezident sarayında baş tutub və 45 dəqiqə davam edib.

