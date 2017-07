Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Katif şəhərində terror aktı baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində patrul xidmətini yerinə yetirən 1 polis dünyasını dəyişib, təhlükəsizik xidmətinin daha 3 əməkdaşı isə yaralanıb. Terror aktı zamanı raketlərdən istifadə olunub.

Qeyd edək ki, şiələrin üstünlük təşkil etdiyi Əl-Katif şəhərində tez-tez bənzər insidentlər baş verir.

