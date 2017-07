Misirdə fövqəladə vəziyyət rejimi uzadıldı

Misir parlamenti ölkədə fövqəladə vəziyyət rejiminin müddətinin üç ay müddətinə uzadılması barədə Prezident Əbdülfəttah əs-Sisinin fərmanını təsdiq edib. Bu barədə Nümayəndələr Palatasının sədri Əli Əbdüləl məlumat verib.

Misirdə fövqəladə vəziyyət bu ilin aprelində xristian qibtilərin kilsələrində törədilən irimiqyaslı terror aktlarından sonra tətbiq edilib.

Daha əvvəl, iyunun 22-də Misir hökuməti də ölkədə fövqəladə vəziyyət rejiminin müddətinin uzadılması barədə Prezidentin fərmanını bəyənib və onu təsdiq edib. (Azərtac)

