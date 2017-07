Lənkəranda 43 yaşlı kişi vəhşicəsinə döyülüb.

Lent.az-ın məlumata görə, hadisə Lənkəranın Separadi kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Namiq Əlhüseyn oğlu Nəsirov yaxın qohumu Faiq adlı şəxs tərəfindən döyülüb. Yaralı dərhal Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Vəziyyəti orta ağırdır.

Fakt araşdırılır.

