Qaxda “Merсedes” aşdı

Qaxda baş verən yol qəzasında iki nəfər xəsarət alıb.

Qax Mərkəzi Rayon xəstəxanasından (MRX) APA-nın Şəki-Zaqatala bürosuna verilən məlumata görə, iyulun 4-ü axşam saat 20 radələrində Qax-Qum-Süskən avtomobil yolunda baş verən yol qəzasında iki nəfər, 1973-cü il təvəllüdlü Qax rayonu Süskən kənd sakini İsmayıl Məmmədyə oğlu Novruzov və 1962-ci il təvəllüdlü Etibar Ümüdvar oğlu Həsənov aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxananın cərrahiyə şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hər iki yaralıya lazımı tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri orta stabil qiymətləndirilir.

Qax rayon Polis Şöbəsindən APA-ya bildirilib ki, Etibar Həsənov idarə etdiyi “Merсedes” markalı minik avtomobilinin idarəetməsini itirməsi səbəbindən maşını yolun kənarına aşırıb.

Məlumatda bildirilir ki, qəza baş verən zaman sürücü və sərnişin sərxoş vəziyyətdə olublar.

Faktla bağlı Qax rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

