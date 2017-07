Çempionlar Liqası: 5 komanda 2-ci mərhələdə

Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

Publika.az xəbər verir ki, cavab oyunları çərçivəsində 5 qarşılaşma baş tutub.

Bu raundda qitənin ən zəif 10 çempionu mübarizə aparıb. Əsasən cırtdan ölkə təmsilçilərinin meydana çıxdığı mərhələdə “balacalar” möcüzə reallaşdırmağa çalışıblar. Çünki nadir hallarda qələbə qazanan belə komandalar üçün mərhələ adlamaq da möcüzəyə bərabərdi.

Nəticələrə görə, “Vikinqur” (Farer adaları), “Hibernians” (Malta), TNS (Uels), “Alaskert” (Ermənistan), “Linfild” (Şimali İrlandiya) II təsnifat mərhələsində çıxış etmək haqqı qazanıb.

Çempionlar Liqası. I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

4 iyul

“Trepça” (Kosovo) - “Vikinqur” (Farer adaları) - 1:4

Qollar: Hasani, 65 - Angel, 37, İslami, 40 (öz qapısına), Vatnhamar, 52, 59

İlk oyun - 1:2

"İnfonet Tallin" (Estoniya) - “Hibernians” (Malta) - 0:1

Qol: Jorjinyo, 88

İlk oyun - 0:2

“Europa” (Cəbəllütariq) - TNS (Uels) - 1:3 (əlavə vaxtda)

Qollar: Valker, 53 - Moya, 37, Giqle, 41, 104

İlk oyun - 2:1

“Santa-Koloma” (Andorra) - “Alaskert” (Ermənistan) - 1:1

Qollar: Lima, 63 - Nenadoviç, 28

İlk oyun - 0:1

“La Fiorita” (San-Marino) – “Linfild” (Şimali İrlandiya) - 0:0

İlk oyun – 0:1

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.