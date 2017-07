Ata pula görə oğlunu vəhşicəsinə döydü, soyundurub... - FOTO

Çində 12 yaşlı uşaq atası tərəfindən döyülərək çılpaq şəkildə küçəyə atılıb.

Publika.az xəbər verir ki, buna səbəb uşağın pul oğurlaması olub.

Oğlunu qamçı ilə vəhşicəsinə döyən atanın acığı bununla soyumayıb. O, uşağın əllərini iplə motosikletə bağlayıb və küçədə sürüyüb.

Ətrafdakı vətəndaşlar kişinin uşağın atası olduğuna inanmayıb və ondan uşağın paltarlarını geyindirməsini tələb ediblər.

Törətdiyi əməlləri ilə bağlı danışan ata ailə büdcəsindən böyük məbləğdə pul oğurladığına görə övladına dərs vermək istədiyini açıqlayıb.

Hadisə yerinə gələn polislər ata və oğlunu polis bölməsinə aparıblar.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.