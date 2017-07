Bakı. 5 iyul. REPORT.AZ/ Bakının Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Balaxanı qəsəbəsində 30 yaşlı Kərimov Cavanşir Fazil oğlu mübahisə zəminində bıçaqlanıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.



