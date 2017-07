"Qəbələ" "Dinamo"ya uduzdu

Təlim-məşq toplanışının ikinci mərhələsini Avstriyada - Zalsburq bölgəsində keçirən "Qəbələ" bu gün növbəti sınaq oyununa çıxıb. Fanat.Az xəbər verir ki, "qırmızı-qaralar" Kiyev “Dinamo”su ilə üz-üzə gəlib.

Oyun ukraynalıların 2:1 hesablı qələbəsiylə bitib. Təmsilçimizin yeganə qoluna Elvin Məmmədov imza atıb.

Bu, “Qəbələ”nin Avstriyada sayca 7-ci matçı olub. Təmsilçimiz buna qədər “Fulpmes” (Avstriya – 8:0) və “Qrodiq” (Avstriya – 7:0) üzərində böyük hesablı qələbə qazanıbsa, “Axmat” (Rusiya – 0:1), “Vakker” (Avstriya – 0:1), MOİK (Bolqarıstan - 0:2) və “Ludoqorets”ə (Bolqarıstan - 0:2) məğlub olub.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.