Bakı. 5 iyul. REPORT.AZ/ Çinin Szilin vilayətində təmir işləri zamanı qaz sızması nəticəsində baş verən partlayış nəticəsində 5 nəfər ölüb.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, partlayış zamanı 89 nəfər yaralanıb.

Faciə Sunyuan şəhər dairəsinin Nintszyan rayonunda baş verib. Xəstəxana yaxınlığında kanalizasiya borularının təmiri zamanı qaz sızması olub. Hadisə yerinə fövqəladə xidmət əməkdaşları gəliblər. Partlayış onlar qaz sızmasını aradan qaldıran zaman baş verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.