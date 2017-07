Ötən gün sosial şəbəkədə maraqlı bir video yayılıb. İzləyicilərdən biri Rusiya - Azərbaycan sərhədini keçərkən qarşıdakı maşında yaşanan hadisəni videoya çəkib.

Videonun qəhrəmanı olan nənə Azərbaycandan Rusiyaya maşının baqajında keçərkən saxlanılıb. Maraqlısı ondadır ki, polis nənəyə heç bir irad bildirməyib və nənə baqajda yoluna davam edib.

Qadının ləzgi dilində danışması və Rusiya nömrəsi olan maşının baqajında keçməsi diqqətdən qaçmayıb.

