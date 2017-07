"Borussiya Dortmund"un yarımmüdafiəçisi Mattias Qinter karyerasını Münhenqladbax təmsilçisində davam etdirəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı havbek "Borussiya Monchengladbach"la 2021-ci ilə kimi müqavilə imzalayıb. O, yeni klubunda 17 nömrəli forma ilə çıxış edəcək. Bu transferin 17 milyon avroya başa gəldiyi ehtimal olunur.

