İyulun 5-nə keçən gecə, saat 00:29-da Zaqataladan 29 kilometr cənub-şərqdə Qax rayonu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən APA-ya verilən xəbərə görə, maqnitudası 3, dərinliyi 15 km olan zəlzələ hiss olunmayıb.

