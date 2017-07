18 ildir evlidirlər: "Gözəl həyat yoldaşı, güclü qadın" - FOTO

Keçmiş futbolçu Devid Bekhemlə dizayner Viktoriya Bekhemin evlilik ildönümüdür.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük ailə qurmalarının 18-ci ilini qeyd edir. Devidlə Viktoriya sosial şəbəkədə bir-birlərini belə təbrik ediblər:

Devid: "Vau, biz bunu həqiqətən edə bildik. Mənim gözəl xanımım, gözəl ana və güclü iş qadını! Səni təbrik edirəm. Səni sevirəm".

Viktoriya: "Mən səni sevirəm. Öpürəm!"

Qeyd edək ki, Devidlə Viktoriya 1999-cu ildə ailə qurublar. Cütlüyün toyu 800 min dollar təşkil etmişdi. Viki isə gəlinliyini Vera Vonqdan seçmişdi. Hazırda onların Bruklin, Romeo, Kruz adlı 3 oğlu, Harper adlı bir qızı var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.