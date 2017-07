Ermənilərin qətlə yetirdiyi 2 yaşlı Zəhra və nənəsi - FOTO

Dünən erməni təxribatı nəticəsində qətlə yetirilmiş 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın və nənəsi Sahibə Quliyevanın şəkilləri yayılıb.

Metbuat.az sözügedən fotonu təqdim edir:

Qeyd edək ki, iyulun 4-də saat 20:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonun Alxanlı kəndi 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutulub. Ermənistan tərəfinin bu təxribatı nəticəsində kənd sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olublar. Atəş nəticəsində qəlpə yarası alan 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı xəstəxanaya çatdırılaraq əməliyyata götürülüb.

