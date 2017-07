ADU-da 3 yeni elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradılıb

Bakı. 5 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) rektoru Kamal Abdullanın təşəbbüsü ilə, universitetdə yeni laboratoriyalar yaradılıb.

Bu barədə “Report”a ADU-nun İnformasiya Departamentindən məlumat verilib.

ADU Elmi Şurasının iclasında universitetdə Azərbaycanşünaslıq, Rusiyaşünaslıq və Multikulturalizm elmi-tədqiqat laboratoriyalarının açılması barədə qərar qəbul olunub.

Qeyd edək ki, laboratoriyaların açılmasında məqsəd sadalanan istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və bu sahədə universitetdəki boşluğun aradan qaldırılmasıdır.



