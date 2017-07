Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Mili.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Qaradağ rayonu ərazisində - Bakı-Ələt magistralının 33-cü kilometrliyində "Mercedes" markalı minik avtomobili 1979-cu il təvəllüdlü Heybətov Səxavət Vaqif oğlunu vurub. Ağır xəsarət alan 38 yaşlı kişi hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

