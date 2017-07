"Rangers" klubu Lüksemburq klubuna uduzdu

Şotlandiyanın Qlazqo şəhərini təmsil edən "Rangers" klubu səfərdə Avropa Liqasının birinci seçmə mərhələsinin cavab oyununda Lüksemburqun "Progres" (Niederkom) kollektivinə 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyunda Şotlandiya təmsilçisi minimal (1-0) hesablı qələbə qazandığından, növbəti mərhələyə Lüksemburq klubu vəsiqə qazanıb.

54 dəfə Şotlandiya çempionu olan "Rangers" Avropa kuboklarında 2011/12-ci illər mövsümündən sonra birinci dəfədir iştirak edirdi. Komandanın ilk oyununda Avroliqada rekord tamamşaçı sayı qeydə alınmışdı.

Milli.Az

