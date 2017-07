Sumqayıt şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər prokurorluğundan Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə şəhərin Corat qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Həşimov Emil Rafiq oğlu yaşadığı 501 saylı evin hamamında özünü asıb.

İntiharın səbəbləri hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (özünü öldürmə həddinə çartdırma) maddəsilə cinayət işi başlanıb.

Milli.Az

