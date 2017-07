Azərbaycanlılar bu ölkələrə vizasız gedəcəklər – SİYAHI

Ümumdünya İqtisadi Forumu 2017-ci il üzrə Qlobal Pasport Reytinqini açıqlayıb. Lent.az-ın qurumun saytına istinadən məlumatına görə, Azərbaycan reytinqdə 64-cü yerdədir.

Belə ki Azərbaycan vətəndaşları 62 ölkəyə vizasız gedə bilərlər. Azərbaycan vətəndaşları bəzi ölkələrə ümumiyyətlə vizası gedə, digər ölkələrdə isə vizanı sərhəddə ala bilərlər.

Albaniya – vizasız

Kamboca – yerində verilir

Qvineya Bisau – yerində verilir

Madaqaskar – yerində

Antiqua Barbuda - vizasız

Kabo Verde – yerində verilir

Haiti - vizasız

Malavi – yerində verilir

Kolumbiya – yerində verilir

İran - vizasız

Malayziya – vizasız

Baham adaları – vizasız

Komor adaları – yerində verilir

İndoneziya - vizasız

Maldiv – yerində verilir

Banqladeş – yerində verilir

Cibuti – yerində verilir

İordaniya – yerində verilir

Marşal adaları – yerində verilir

Barbados – vizasız

Dominikan – yerində verilir

Yamayka – yerində verilir

Mavritaniya – yerində verilir

Belarus – vizasız

Ekvador – yerində verilir

Qazaxıstan – vizasız

Mavrikiya – yerində verilir

Boliviya – vizasız

Misir – yerində verilir

Qırğızıstan – vizasız

Mikroneziya – yerində verilir

Bosniya və Hersoqovina – vizasız

Gürcüstan - vizasız

Livan - vizasız

Moldova - vizasız

Burundi – yerində verilir

Qrenada – yerində verilir

Makedoniya – vizasız

Çernoqoriya – vizasız

Mozambik – yerində verilir

Seyşel – yerində verilir

Namibiya – vizasız

Fələstin - vizasız

Şri-Lanka – yerində

Nepal – yerində verilir

Rusiya - vizasız

Vinsent və Grenada – vizasız

Nikaraqua – yerində verilir

Samoa – vizasız

Suriya – yerində verilir

Tacikistan – vizasız

Türkiyə – vizasız

Uqanda – yerində verilir

Vanuatu – vizasız

Tanzaniya – yerində verilir

