ABŞ bu qadağanı ləğv etdi

ABŞ hakimiyyəti İstanbulun hava limanından Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarələrin salonunda noutbukların aparılmasına qoyulan qadağanı aradan qaldırıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qadağanın ləğvindən sonra ilk reysi Nyu Yorka "Türkiyə Hava Yolları"nın təyyarəsi icra edəcək.

Xatırladaq ki, martın 21-də 10 iri beynəlxalq hava limanından ABŞ-a uçan təyyarələrin salonunda həcm baxımından mobil telefondan böyük olan elektron qurğuların daşınmasına qadağa qoymuşdu. Bu qərar Misir, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyəyə toxunmuşdu.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.