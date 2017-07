Azərbaycan taxıla təlabatı yerli istehsal hesabına ödəmək niyyətindədir

"Ərzaq səbətinin tərkibinə əsasən adambaşına 186 kiloqram ərzaqlıq buğda tələb olunur".

Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyi Dövlət Taxıl Fondu üzrə İdarənin rəisi Zülfüqar Məmmədov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, ötən il 1,6 mln. ton buğda idxal olunub. Yerli istehsalçılar isə həmin dövr ərzində ümumilikdə 1,854 mln. ton buğda istehsal edib.

"Məqsədimiz tələbatın böyük əksəriyyətini yerli istehsal hesabına ödəməkdir. Təəssüf ki, buna nail ola bilmirik. Ərzaq təhlükəsizliyini şərtləndirən amillərdən biri də kadr məsələsidir. İxtisaslı kadr olmazsa, məhsul bolluğu yaratmaq, keyfiyyətə nəzarət etmək mümkün deyil. Bazarın tələbatına uyğun sortların yaradılması üçün işlər görülməlidir. Biz həm buğdanı istehsal etməliyik, həm də almalıyıq", - deyə Z.Məmmədov bildirib. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.