"İphone" və "Samsung"-u qabaqladı - YENİ TELEFON / FOTOLAR

Çinlilərin istehsal etdiyi "OnePlus 5" mobil telefonu rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "OnePlus 5" satışa çıxarılandan 50 saniyə sonra alıcılar tərəfindən tam olaraq alınıb. O, bu göstəricisi ilə ən böyük telefon markalarından olan "İphone" və "Samsung"-u qabaqlayıb. Həmin telefonun əsas özəlliyi "Snapdragon 835" setindən istifadə olunmasıdır. Bu set hazırda bazarda ən güclü hesab olunur.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

