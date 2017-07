Bakıda yaxta turu təşkil edilir? - Rəsmi cavab

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC Bakıda yaxta turunun təşkili ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

Milli.Az xəbər verir ki, QSC-dən Trend-ə bildiriblər ki, belə bir turun keçirilməsi ilə bağlı quruma hər hansı bir müraciət daxil olmayıb:

"Cəmiyyətin balansında olan yaxtalardan heç biri sözügedən tur üçün ayrılmayıb. Ümumiyyətlə, dövlət obyekti olan "Yaxt Klub" ərazisindən yaxta və gəmi gəzintiləri təşkil edilmir. "Yaxt Klub" ərazisinə rəsmi icazəsi olmayan şəxslərin girişi də qadağandır".

Milli.Az

