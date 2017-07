Milli.Az xəbər verir ki, Bakı-Sumqayıt yolunda, Ceyranbatan su anbarının yanındakı ağaclıq ərazidə yanğın başlayıb.

Pünhan Mirzə

Milli.Az

