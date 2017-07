ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi: "Qarabağ münaqişəsinda növbəti qurbanların qarşısını almaq lazımdır"

Bakı. 5 iyul. REPORT.AZ/ "Füzuli rayonu Alxanlı kəndinin atəşə tutulması nəticəsində mülki vətəndaşların ölməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aktivliyin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Növbəti qurbanların qarşısını almaq lazımdır".

"Report" xəbər verir ki, bunu ATƏT-in Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Kristian Vigenin Minskdə ATƏT PA-nın sessiyasında deyib.

O, Alxanlı kəndinin atəşə tutulması nəticəsində həyatını itirənlərin qohumlarına başsağlığı verib.

K.Vigenin ATƏT PA-nın parlamentarilərinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə töhfə verə biləcəyini qeyd edib.

ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi xatırladıb ki, bu yaxınlarda bu münaqişənin həlli ilə bağlı Vyanada bir sıra, o cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşlər keçirib və vasitəçilərlə danışıqlar prosesinin gedişatı barədə məlumat mübadiləsi üzrə razılıq əldə olunub.



