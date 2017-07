Əməkdar artist Tünzalə Ağayeva ötən gün avtomobili ilə Dənizkənarı Milli Parkda görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni alış-veriş mərkəzlərindən birində baş tutan tədbirə qatılıb.

Uzun müddətdir qısa saçları ilə dolaşan Tünzalə görünüşündə dəyişiklik edib. Belə ki, müğənni saçlarını uzadıb.

T.Ağayevanın ağ rəngli "Volkswagen Touareg" markalı maşınının fotolarını təqdim edirik:

