Yeri hansı ölçüdə asteroid dağıda bilər - ALİMLƏRDƏN DƏQİQ CAVAB

Alimlər planeti məhv edəcək asteroidin dəqiq ölçüsünü təyin ediblər.

Publika.az xəbər verir ki, bunun üçün kompüter modellərindən istifadə olunub.

Araşdırma zamanı hansı ölçüdə asteroidin planetdəki yaşayışa son qoyacağı müəyyən edilib.

Beləliklə, 50 min irili-xırdalı asteroid tədqiq edilib.

Məlum olub ki, planetimizi diametri 140 metr olan asteroid məhv edə bilər.

Amma katoklizmlər nəticəsində asteroid yerə çatmamış aşınır və səmada partlayır. Bu cür hadisələr 500 ildən bir olur.

Bununla bağlı açıqlamada bildirilir ki, hər an kosmik “qonağımız” ola bilər. Bu ilin 4 iyun tarixində də Yer yaxınlığından Conson kometi keçdi. Onun Neptun qədər parlaq olduğu bildirilirdi.

Bundan əlavə, Enke kometanın qırıntıları sürətlə planetimizə yaxınlaşır. Təhlükəli qırıntılar Yerə 2022, 2025, 2035 və 2039-cu illərdə düşəcəklər. Ən təhlükəlisi isə odur ki, bu qırıntılar Yerin yanından keçsə belə, fasadlarını hiss edəcəyik.

