Asamoah Qyan Türkiyə Superliqasında

Qana millisinin kapitanı Asamoah Qyan karyerasını Türkiyə Superliqasında davam etdirəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı hücumçu "Kayserispor"la anlaşıb. Tərəflər "2+1" sxemi ilə müqaviləni imzalayıb. Müqavilə 2020-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulub. Qanalı forvard yeni klubunda illik 2 milyon avro məvacib alacaq. Asamoahın son klubu "Al Ahli" olub. O, müqavilə ilə Çiinin "Shanghai SIPG" komandasına məxsus idi. Təcrübəli hücumçu karyerası ərzində "Udinese", "Rennes", "Sunderland" və "Al Ain" (BƏƏ) klublarının da şərəfini qoruyub.

Milli.Az

